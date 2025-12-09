Інтерфакс-Україна
Події
21:17 09.12.2025

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що просить США та Європу гарантувати безпеку для проведення виборів, після цього Україна буде готова наступні 60-90 днів їх провести.

"Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, США допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Водночас, президент зауважив, що питання виборів в Україні передусім залежить від українців, а не від народу інших держав.

Він наголосив, що він готовий до виборів, але пояснив, що для проведення виборів необхідна безпека та законодавча основа для легітимності їх проведення.

"Далі, раз так пішла справа, я прошу, щоб депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану", - додав Зеленський.

За його словами, він очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори.

