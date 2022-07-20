Тимчасового президента Шрі-Ланки Викрамасінгхе обрали главою держави

Парламент Шрі-Ланки обрав тимчасового президента країни Раніла Викрамасінгхе главою держави, повідомляє Associated Press.

73-річний політик отримав 134 голоси, його найближчий опонент – колишній міністр у справах ЗМІ Дулла Аллахаперума – 82 голоси.

Агентство зазначає, що обрання Викрамасінгхе може спровокувати протестний рух у країні, оскільки він входив до адміністрації колишнього президента Шрі-Ланки.

Викрамасінгхе обіймав посаду прем'єра країни з травня цього року. Раніше в липні він став виконувачем обов'язків президента Шрі-Ланки.

Минулого тижня Готабая Раджапакса надіслав голові парламенту офіційне повідомлення про відставку з посади президента країни. Після перевірки повідомлення на справжність голова парламенту підтвердив відставку Раджапакси.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.