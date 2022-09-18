Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Семеро громадян Шрі-Ланки, шість чоловіків і одна жінка, постраждали від дій російських окупантів у Харківській області, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Слідче управління проводить слідчі дії, допитує їх (іноземців - ІФ) як потерпілих, і встановлює всі деталі. Вже є зв'язок із посольством Шрі-Ланки, а всім іноземцям поліція гарантувала безпеку та належні умови для проживання", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадяни Шрі-Ланки перебували у м. Куп'янську Харківської області. "Вони злякалися війни, але вирішили нікуди не їхати, а сховатись. У травні вони намагалися пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії Росії їх затримали, зв'язали їм руки, одягли мішки на голову і відвезли в імпровізовану в'язницю у Вовчанську", – написав Болвінов.

Він зазначив, що у Вовчанську шрі-ланкійців утримували в жахливих умовах, катували і змушували працювати прибиральниками, а жінку тримали в карцері два місяці.

"Двом із них (з іноземців - ІФ) відривали нігті, одного били дверима по голові. Оскільки рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли - росіяни під час тортур говорили "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала із затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші", - написав Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили дістатися Харкова пішки, дорогою їм зустрівся охоронець готелю, який прихистив їх і повідомив про це українську поліцію.