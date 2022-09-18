Події

19:18 18.09.2022

Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

2 хв читати
Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Семеро громадян Шрі-Ланки, шість чоловіків і одна жінка, постраждали від дій російських окупантів у Харківській області, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Слідче управління проводить слідчі дії, допитує їх (іноземців - ІФ) як потерпілих, і встановлює всі деталі. Вже є зв'язок із посольством Шрі-Ланки, а всім іноземцям поліція гарантувала безпеку та належні умови для проживання", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадяни Шрі-Ланки перебували у м. Куп'янську Харківської області. "Вони злякалися війни, але вирішили нікуди не їхати, а сховатись. У травні вони намагалися пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії Росії їх затримали, зв'язали їм руки, одягли мішки на голову і відвезли в імпровізовану в'язницю у Вовчанську", – написав Болвінов.

Він зазначив, що у Вовчанську шрі-ланкійців утримували в жахливих умовах, катували і змушували працювати прибиральниками, а жінку тримали в карцері два місяці.

"Двом із них (з іноземців - ІФ) відривали нігті, одного били дверима по голові. Оскільки рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли - росіяни під час тортур говорили "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала із затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші", - написав Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили дістатися Харкова пішки, дорогою їм зустрівся охоронець готелю, який прихистив їх і повідомив про це українську поліцію.

 

 

 

Теги: #війна #катування #шрі_ланка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 18.09.2022
Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

15:21 18.09.2022
Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

13:24 18.09.2022
На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

13:23 18.09.2022
На Харківщині через ворожий обстріл під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні загинули 4 медики, 2 пацієнти поранені - Синєгубов

На Харківщині через ворожий обстріл під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні загинули 4 медики, 2 пацієнти поранені - Синєгубов

12:42 18.09.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, у м. Очаків пошкоджено житлові будинки, поранено двох осіб - голова ОВА Кім

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, у м. Очаків пошкоджено житлові будинки, поранено двох осіб - голова ОВА Кім

12:20 18.09.2022
Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

Російська армія намагається вчиняти безглузді наступальні дії на Донбасі замість того, щоб зосередитись на захисті від українських контрнаступів - ISW

12:05 18.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

11:18 18.09.2022
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

11:06 18.09.2022
За добу на Харківщині загинули троє мирних громадян, 11 поранено - Синєгубов

За добу на Харківщині загинули троє мирних громадян, 11 поранено - Синєгубов

20:26 17.09.2022
Правоохоронці встановили осіб, які катували людей у Козачій Лопані під час окупації

Правоохоронці встановили осіб, які катували людей у Козачій Лопані під час окупації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

Гайдай: У Сватовому "бавовна" у будівлі готелю на старому автовокзалі, де мешкали окупанти

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

У Чорному морі на чергуванні перебувають 4 ракетоносії агресора із 32 ракетами типу "Калібр"

У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

"Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука відзначає зміну запитів ЗСУ щодо постачання із касок і форми до дронів і генераторів

Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

Шмигаль і глава МЗС Великої Британії провели розмову

У результаті негоди у м. Буринь травмовано шестеро осіб, серед них дитина

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА