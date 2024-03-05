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10:59 05.03.2024

Влада Шрі-Ланки скасує безкоштовне оформлення довгострокових віз громадянам України та РФ, які живуть у країні

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Влада Шрі-Ланки скасує безкоштовне оформлення довгострокових віз громадянам України та РФ, які живуть у країні

Влада Шрі-Ланки вирішила припинити безоплатне оформлення довгострокових віз громадянам України та Росії, які проживали в острівній державі протягом останніх двох років, повідомив міністр громадської безпеки Тіран Аллес.

"Безкоштовну видачу віз було запроваджено в лютому 2022 року. Зараз віза стане платною і коштуватиме близько $50 на 30 днів. Ті, хто не готовий платити за візу, повинні залишити Шрі-Ланку до 7 березня, а ті, хто хоче залишитися, мають подати заяви на продовження візи", - цитують його місцеві ЗМІ.

За оцінками влади країни, з лютого 2022 року в країні постійно живе кілька сотень українців і росіян.

Безкоштовні візи туристам із семи країн видаватимуть до кінця березня 2024 року, але зараз уряд обговорює продовження цього режиму.

Теги: #візи #шрі_ланка

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