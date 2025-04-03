Грузія скоротила до року право перебування в країні для громадян України, які в’їжджають без візи

Уряд Грузії затвердив постанову, якою скоротив термін перебування громадян України, які в’їжджають до Грузії без візи, до одного року, передає місцевий телеканал Mtvari.

"Постановою уряду "Грузинської мрії" право громадян України, які в’їжджають до Грузії без візи, перебувати в країні протягом повних 3 років скорочено до 1 року. Відповідна постанова датована 2 квітня", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Як інформує мовник, згідно з постановою, громадянам України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, буде продовжено термін перебування до 24 лютого 2026.

Відповідні зміни внесені до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року "Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз".

Термін перебування в країні був пролонгований після початку війни в Україні, з одного року термін збільшили спочатку до двох, а потім до трьох років.