Парламент Шрі-Ланки 20 липня обере нового президента країни

Члени парламенту Шрі-Ланки наступного тижня оберуть нового президента країни після відставки Готабаї Раджапакси.

Речник парламенту Япа Абеївардена оголосив, що парламент буде скликаний 15 липня, а нового президента оберуть 20 липня.

Згідно з поясненням, опублікованим на сайті парламенту Шрі-Ланки, відповідно до конституції у разі, якщо президент країни йде у відставку, то протягом місяця має бути обраний новий глава держави, до того ж, саме парламентом. Якщо висунуто більш ніж одну кандидатуру на цю посаду, парламент проводить таємне голосування, після якого упродовж трьох днів має бути оголошено ім'я нового президента.

Раніше у понеділок глава уряду Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе повідомив, що отримав від президента країни документи, що підтверджують відставку глави держави.

Минулими вихідними на Шрі-Ланці пройшли масштабні акції. Протестувальники увірвалися до резиденції президента, вчинивши там погром. Лунали вимоги, щоб президент та прем'єр-міністр пішли у відставку.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями та підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогнем знищено 60 транспортних засобів та понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.