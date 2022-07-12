Житомирщина вперше отримала гуманітарний вантаж від Японії

На Житомирщину вперше прибула гуманітарна допомога від Японії, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Житомирщина. У регіоні вперше отримали гуманітарний вантаж Японії. Це 60 тонн медикаментів та обладнання, які будуть передані медичним установам Житомирської області. Частину допомоги буде передано до інших регіонів", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Крім цього, "благодійники передали 1000 військових тактичних аптечок 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді".