Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції до членів НАТО.

"Справжнім передаю для ознайомлення та згоди Сенату на ратифікацію Протоколи до Північноатлантичного договору 1949 року про приєднання Фінляндської Республіки та Королівства Швеції", - наводить Білий дім заяву президента.

Він нагадує, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року Сполученими Штатами та іншими учасниками Північноатлантичного договору. Повна ратифікація документів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками Північноатлантичного договору та членами НАТО.

Це дозволить їм "робити внесок у Альянс як у плані можливостей, так і в плані ресурсів". Фінляндія та Швеція "поділяють критично важливі цінності зі Сполученими Штатами", і їх вступ до НАТО "сприятиме подальшому просуванню пріоритетів Сполучених Штатів" у рамках альянсу, йдеться в повідомленні.

На червневому саміті НАТО Фінляндія та Швеція були запрошені вступити до Альянсу. Рішення було ухвалено після того, як Туреччина зняла заперечення проти цього запрошення.

Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО, коли і якщо парламенти всіх країн, що входять до альянсу, ратифікують це рішення.