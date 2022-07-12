Події

07:13 12.07.2022

Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

1 хв читати
Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО

Президент США Джо Байден передав до Сенату на затвердження протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції до членів НАТО.

"Справжнім передаю для ознайомлення та згоди Сенату на ратифікацію Протоколи до Північноатлантичного договору 1949 року про приєднання Фінляндської Республіки та Королівства Швеції", - наводить Білий дім заяву президента.

Він нагадує, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року Сполученими Штатами та іншими учасниками Північноатлантичного договору. Повна ратифікація документів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками Північноатлантичного договору та членами НАТО.

Це дозволить їм "робити внесок у Альянс як у плані можливостей, так і в плані ресурсів". Фінляндія та Швеція "поділяють критично важливі цінності зі Сполученими Штатами", і їх вступ до НАТО "сприятиме подальшому просуванню пріоритетів Сполучених Штатів" у рамках альянсу, йдеться в повідомленні.

На червневому саміті НАТО Фінляндія та Швеція були запрошені вступити до Альянсу. Рішення було ухвалено після того, як Туреччина зняла заперечення проти цього запрошення.

Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО, коли і якщо парламенти всіх країн, що входять до альянсу, ратифікують це рішення.

 

 

Теги: #сша #нато #сенат #кандидати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 12.07.2022
Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

22:15 11.07.2022
Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

20:35 11.07.2022
Україна не готується до війни, вважає Спартц

Україна не готується до війни, вважає Спартц

20:18 11.07.2022
США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

15:59 11.07.2022
США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

07:06 10.07.2022
Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

06:57 10.07.2022
Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

19:40 09.07.2022
США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

18:22 09.07.2022
США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

16:21 09.07.2022
Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

Четверте засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн 20 липня

Під завалами житлового будинку у Часовому Яру виявлено тіло загиблої дитини

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи, мешканців просять залишатися в укриттях

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів в окупованій Новій Каховці

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, двоє – поранені

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

Житомирщина вперше отримала гуманітарний вантаж від Японії

Парламент Шрі-Ланки 20 липня обере нового президента країни

Венедіктова та посол США в Україні обговорили розслідування воєнних злочинів РФ

За добу українські військові знищили 52 окупанти, 9 одиниць техніки, склад із боєприпасами

Під завалами житлового будинку у Часовому Яру виявлено тіло загиблої дитини

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи, мешканців просять залишатися в укриттях

Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною-спонсором тероризму

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів в окупованій Новій Каховці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА