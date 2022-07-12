Події

06:46 12.07.2022

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів за добу

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Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих від російських ударів за добу

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих в Україні від російських ударів за останню добу.

"Увесь день продовжується розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині. Позавчора російські терористи завдали удару по двох багатоповерхівках, і на цей час у списку загиблих 31 людина. Дев'ятьох вдалося врятувати", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

"Харків пережив нові жорстокі удари російської армії. Чергова ракета влучила у житловий будинок – один під'їзд повністю зруйнований. Вранці ж окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії – п'ять людей вбито", - зазначив він.

"Ракетних ударів зазнала Одещина, продовжувалися надзвичайно жорстокі бойові дії на Донеччині і на території Луганської області. Мої співчуття усім рідним та близьким загиблих", - сказав президент.

Теги: #співчуття #загиблі #зеленський

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