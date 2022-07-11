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22:15 11.07.2022

Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

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Спартц вказує на Єрмака як на причину, чому в Україні не вирішуються важливі проблеми

Питання на адресу глави Офісу президента України Андрія Єрмака пов'язані з вирішенням низки проблем в українсько-американських відносинах, в яких на нього посилаються інші особи, зазначає член Конгресу США Вікторія Спартц.

"Ми витрачаємо мільярди доларів. В Україні були створені антикорупційні інституції, і нас турбує, коли ми бачимо, що ці інституції не можуть працювати. Мені кажуть, що це через Єрмака і людей, яких він ставить на посади. Я не знаю, чи це так, але президент Байден, коли він витрачає кошти в Україні, повинен звітувати Конгресу за це", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.

За її словами, американська сторона не має можливості здійснювати аудит зброї після того, як вона перетнула український кордон, і це є серйозною проблемою.

"Якщо через це Конгрес зараз встановить наглядові механізми на рівні самого Конгресу – то це буде така бюрократія, що буде дуже поганою для перебігу війни. Тому ми запропонували вам ідею, як це робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака", - додала конгресвумен.

Щодо зв'язків Єрмака з РФ, вона сказала, що "це питання, яке у всіх є, але ніхто не бажає його вирішувати". "Не нам вирішувати, хто обіймає у вас ту чи іншу посаду. Ми спілкуватимемося з призначеними. Але це не означає, що буде велика довіра, якщо у цих людей проблеми з репутацією", - резюмувала Спартц.

Як повідомлялося, раніше Спартц звернулася до президента США з проханням "надати пояснення щодо процедур нагляду, пов'язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком". Видання послалося на її листа, опублікувавши його. Частина листа прихована від публікації, закрита чорною плашкою, але в тексті є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації про дії пана Єрмака в Україні та його можливі зв'язки з Росією". У відкритій частині листа ці тези не відображено.

Конгресвумен Марсі Каптур розкритикувала заяви Спартц і закликала не зупиняти допомогу Україні. Крім того, позицію Спартц різко критикував Український конгресовий комітет.

Теги: #сша #фіндопомога #нагляд

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