Події

09:55 11.07.2022

ВМС України за добу зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних кораблів, що залишають російські порти або прямують до них

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ВМС України за добу зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних кораблів, що залишають російські порти або прямують до них

Військово-морські сили України протягом минулої доби зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних суден, які виходили з російських портів або прямували до них, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"ВМС ЗС України продовжують фіксувати прохід цивільних суден до/з портів РФ через Керченську протоку. За добу: до Азовського моря – 34 судна, з них 11 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 47 суден, з них дев'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться у повідомленні.

Теги: #керченська_протока #кораблі

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