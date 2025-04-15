У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні – ВМС

У Чорному морі станом на 6:00 вівторка ворожих ракетоносіїв не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 9 суден, чотири з яких продовжували рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні ВМС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12807