Інтерфакс-Україна
Події
06:17 15.04.2025

У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні – ВМС

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У Чорному морі станом на 6:00 вівторка ворожих ракетоносіїв не зафіксовано,  в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 9 суден, чотири з яких продовжували рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні ВМС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12807

Теги: #кораблі #вмс #рф

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