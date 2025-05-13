Інтерфакс-Україна
Події
07:05 13.05.2025

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

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У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному та Азовському морі станом на ранок вівторка ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 06:00 вівторка в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Разом з тим, в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0DxvhYwmBYtD4Di6dUteTpGtjFpAbeBPmMWnxZaFFS4CLd225tp2soJ5Ahtpv8GQHl

Теги: #кораблі #вмс #рф

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