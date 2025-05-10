У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному та Азовському морі станом на ранок суботи ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 6 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13531