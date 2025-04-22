Інтерфакс-Україна
Події
06:08 22.04.2025

У Чорному морі курсує один ворожий ракетоносій – ВМС

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У Чорному морі станом на ранок вівторка курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет, повідомляють Військово-Морські сили.

Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, але в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Між тим, в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 0 суден", - сказано в повідомленні. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12998

Теги: #кораблі #море #вмс

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