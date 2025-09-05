Інтерфакс-Україна
20:28 05.09.2025

Розвідники провели спецоперацію з евакуації чотирьох українських військових з ТОТ

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у п'ятницю повідомив про проведену спільно з підрозділами Національної гвардії спеціальної операції з евакуації чотирьох українських воїнів з окупованої території.

"Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків РФ. Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років", - написав Неїжпапа на сторінці у Facebook.

За його словами, разом з Ольгою Решетиловою та командувачем НГУ бригадним генералом Олександром Півненко був створений координаційний штаб. До операції також залучили спеціальні підрозділи ВМС і НГУ. Також, крім військовослужбовців, до числа евакуйованих увійшов медичний працівник лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців.

Як повідомляється, операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб та посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб РФ.

"Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного", - написав віце-адмірал.

Неїжпапа виказав подяку Уповноваженій президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової, командувачу НГУ Олександру Півненко, а також розвідникам ВМС та НГУ, а також очільнику МЗС Андрію Сибізі та ДПСУ Сергію Дейнеці.

 

