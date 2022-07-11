Події

09:10 11.07.2022

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

2 хв читати
В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

В Україні набули чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та е-цигарками (куріння яких заборонено з 2012 року).

Як повідомляється на сайті Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, норми закону також забороняють "курилки" у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

"Завдяки широкій громадській підтримці антитютюнових заходів в Україні відзначається високий рівень дотримання бездимного законодавства. Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги споживачів щодо випадків куріння чи вживання у заборонених місцях тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, а тепер і пристроїв для нагрівання тютюну", - цитує відомство свого головного спеціаліста відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Юрія Сахна.

Держпродспоживслужба уточнила, що скаргу на куріння у забороненому законом місці можна подати через офіційний вебпортал відомства, зокрема з мобільного телефону. За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці-порушники, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи території яких здійснюється правопорушення.

Зі свого боку голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у телеграмі розповів, що за порушення заборони для громадянина законом, що набирає чинності, передбачено штраф у розмірі 51-350 грн, для закладів громадського харчування – 3-15 тис. грн.

Також законом передбачено заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років. Збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин.

Радуцький зазначив, що ухвалений закон наближає Україну до європейського законодавства. "Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Відповідно, закон – це ще один крок на шляху до євроінтеграції. Останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що більшість українців підтримують заборону куріння у громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет (92%)", - написав він.

Водночас, за словами голови комітету, дослідження демонструє, що порівняно з 2020 роком 2022 року кількість щоденних курців в Україні збільшилася з 23,1% до 28,3%. "Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинув багато років тому. Наразі ми можемо сприймати це лише як прикрий факт. Але сподіваюся, що в майбутньому вдасться переламати негативну тенденцію, спонукати людей знаходити інші інструменти для нейтралізації негативних емоцій і стресу", - додав Радуцький.

Теги: #заборона #твен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 11.07.2022
В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

В Україні набула чинності заборона на куріння ТВЕН у громадських місцях

20:12 10.07.2022
Заборона на паління ТВЕН у громадських місцях набуде чинності 11 липня

Заборона на паління ТВЕН у громадських місцях набуде чинності 11 липня

16:03 07.07.2022
На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

18:40 05.07.2022
Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

15:17 05.07.2022
Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

10:52 04.07.2022
Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

Мер Чернігова звинувачує чиновника Офісу президента у порушенні закону

10:10 30.06.2022
У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

20:20 24.06.2022
На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

На півночі Волинської області запровадили повну заборону відвідування лісів

07:17 24.06.2022
Влада США заборонила продаж усіх електронних сигарет Juul на території країни

Влада США заборонила продаж усіх електронних сигарет Juul на території країни

17:12 16.06.2022
Суд заборонив діяльність "Партії Шарія", кошти та активи партії передані у власність держави

Суд заборонив діяльність "Партії Шарія", кошти та активи партії передані у власність держави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Часовому Яру тіло 19-го загиблого

Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, рух Салтівською лінією метро призупинено

Українська авіація знищила командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами та живу силу противника

ВМС України за добу зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних кораблів, що залишають російські порти або прямують до них

По Миколаєву ворог уранці випустив шість ракет, поранено одну людину

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 37400 осіб особового складу

Українські військові повідомили про звільнення від окупантів села Іванівка Херсонської області

Уночі всі ракетні удари ворог завдав виключно по цивільних об'єктах Харкова, дані щодо постраждалих уточнюються

У Часовому Яру з-під завалів уранці дістали тіло 18-го загиблого

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА