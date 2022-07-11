Події

08:38 11.07.2022

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Харкова, а також обстріляли із систем залпового вогню низку населених пунктів області, серед яких Малинівка, Слатине, Момотове та Золочів.

"Пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури, виробничі та адміністративні будівлі підприємства. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 30 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Під час огляду автомобіля HONDA CR-V у салоні машини поліцейські виявили металеву телескопічну палицю, кастет і патрони, які водій перевозив без дозвільних документів.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для їх перевірки щодо можливого співробітництва з російськими окупантами.

 

 

Теги: #руйнування #харківська_область #обстріли

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