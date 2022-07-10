Дев'ять поліцейських із Луганщини підозрюються у держзраді - прокуратура

Дев'ятьом поліцейським із Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст. 111 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, навесні 2022 року працівники Нацполіції області, попри присягу, зрадили українську державу і перейшли на бік ворога. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев'ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ. Під час "працевлаштування" підозрювані дали добровільну згоду на вступ до лав незаконних структур – так званих "Старобільського, Міловського, Біловодського РВВС МВС ЛНР" і "прокуратури Троїцького району ЛНР", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора з телеграм.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Краматорську.