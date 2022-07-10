Події

12:45 10.07.2022

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

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До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру – ДСНС

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу росіянами Часового Яру (Донецька обл.) зросла до 10, повідомляє пресслужба облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Об 11:26, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще 1 загиблого (анкетні дані уточнюються). Загалом із початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих, врятовано з-під завалів 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" в суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку залишилося близько 30 осіб. Рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Теги: #дснс #донецька_область #часів_яр

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