Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції через невиправдане вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні ми оголосили, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо нафтогазового, хімічного та виробничого секторів Росії", - написала Жолі у мікроблозі Твіттер у ніч на неділю.

Вона зазначила, що Канада є непохитною у підтримці України.

"Ми продовжимо націлюватися на російські сховища", - наголосила вона.