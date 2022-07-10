Події

07:26 10.07.2022

Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

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Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції через невиправдане вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні ми оголосили, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо нафтогазового, хімічного та виробничого секторів Росії", - написала Жолі у мікроблозі Твіттер у ніч на неділю.

Вона зазначила, що Канада є непохитною у підтримці України.

"Ми продовжимо націлюватися на російські сховища", - наголосила вона.

 

 

 

Теги: #рф #канада #санкції

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