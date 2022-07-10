Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції через невиправдане вторгнення Росії в Україну.
"Сьогодні ми оголосили, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо нафтогазового, хімічного та виробничого секторів Росії", - написала Жолі у мікроблозі Твіттер у ніч на неділю.
Вона зазначила, що Канада є непохитною у підтримці України.
"Ми продовжимо націлюватися на російські сховища", - наголосила вона.