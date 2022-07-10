Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

Президент України Володимир Зеленський подякував США за надання нового пакету оборонної допомоги на $400 млн.

"Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя, яка дозволяє нам здійснювати антитерористичні кроки, зменшувати російські удари ракетами по наших живих людях", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Лише за одну добу Росія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Розі, по громадах Запорізької області. Била саме по житловому сектору абсолютно свідомо та цілеспрямовано, по звичайних будинках, людям", - сказав він.

Президент зазначив, що в результаті "є загиблі, поранені". "Жодного дня не зупиняються жорстокі удари російської артилерії по Донбасу – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити ці терористичні дії можна лише зброєю, сучасною та потужною", - заявив Зеленський.