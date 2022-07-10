Події

06:57 10.07.2022

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

1 хв читати
Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

Президент України Володимир Зеленський подякував США за надання нового пакету оборонної допомоги на $400 млн.

"Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя, яка дозволяє нам здійснювати антитерористичні кроки, зменшувати російські удари ракетами по наших живих людях", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Лише за одну добу Росія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Розі, по громадах Запорізької області. Била саме по житловому сектору абсолютно свідомо та цілеспрямовано, по звичайних будинках, людям", - сказав він.

Президент зазначив, що в результаті "є загиблі, поранені". "Жодного дня не зупиняються жорстокі удари російської артилерії по Донбасу – Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити ці терористичні дії можна лише зброєю, сучасною та потужною", - заявив Зеленський.

 

 

 

Теги: #сша #подяка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 09.07.2022
США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

19:31 09.07.2022
Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

Зеленський говорив із Ларше про допомогу Україні, гарантії безпеки, подякував за готовність Франції взяти участь у відновленні Чернігівщини

18:22 09.07.2022
США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

15:50 09.07.2022
США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

15:35 09.07.2022
Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

15:21 09.07.2022
Зеленський зустрівся з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних шляхів

Зеленський зустрівся з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних шляхів

12:44 09.07.2022
У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

08:08 09.07.2022
Маск повідомив Twitter про відмову від угоди щодо купівлі соцмережі

Маск повідомив Twitter про відмову від угоди щодо купівлі соцмережі

08:04 09.07.2022
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

07:20 09.07.2022
Керівники Twitter подадуть до суду за відмову Маска купити їх соцмережу

Керівники Twitter подадуть до суду за відмову Маска купити їх соцмережу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

Ворог тричі вдарив із РСЗВ поблизу Радушного у Криворізькому районі

ЗС України відбили ворожі спроби штурму на Харківському та Слов'янському напрямках

Ситуація у Мелітополі погіршується, мешканці повинні за можливості залишити місто

ОСТАННЄ

10 липня: Цей день в Україні та в світі

В Україні за добу відновили електропостачання для 22,3 тис. споживачів у чотирьох областях

На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

ЗС України знищили колону ворожої техніки на Луганщині

Росіяни доставили до Севастополя катер, підбитий поблизу о. Зміїний

МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на Шрі-Ланці

Ворог тричі вдарив із РСЗВ поблизу Радушного у Криворізькому районі

Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА