Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА, тимчасово виконуватиме обов'язки його перший заступник Бутрій - укази
Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою ним заявою.
Тимчасове виконання обов'язків голови Херсонської ОДА покладається на Дмитра Бутрія.
Відповідні укази датовані 9 липня та розміщені на сайті глави держави.
Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.