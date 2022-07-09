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18:24 09.07.2022

Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА, тимчасово виконуватиме обов'язки його перший заступник Бутрій - укази

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Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА, тимчасово виконуватиме обов'язки його перший заступник Бутрій - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) згідно з поданою ним заявою.

Тимчасове виконання обов'язків голови Херсонської ОДА покладається на Дмитра Бутрія.

Відповідні укази датовані 9 липня та розміщені на сайті глави держави.

Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

 

 

Теги: #херсонщина #кадри #ода

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