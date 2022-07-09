Події

16:41 09.07.2022

На північному кордоні України проводиться мінування небезпечних ділянок та облаштування інженерних загороджень - командувач сил оборони Наєв

1 хв читати
На північному кордоні України проводиться мінування небезпечних ділянок та облаштування інженерних загороджень - командувач сил оборони Наєв

Підрозділи Державної прикордонної служби України проводять роботи зі зміцнення північного кордону країни, заявив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв за підсумками робочої поїздки в Північну операційну зону.

"Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Кожного дня наші захисники виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", - розповів Наєв, повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил у Facebook.

Як уточнив командувач, нині проходять заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо зміцнення державного кордону України в усіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За його словами, робота триває також у штабах та органах військового управління, де генерали щодня виконують завдання щодо посилення української оборони в усіх напрямках.

"Ця робота свідчить про сумлінне і правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам упевненість в тому, що оборона буде стійкою і непрохідною для противника", - наголосив Наєв.

Теги: #мінування #північ #кордони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 09.07.2022
Російські окупанти дистанційно замінували під'їзд до Харкова

Російські окупанти дистанційно замінували під'їзд до Харкова

13:27 24.06.2022
Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва - мер

Російські окупанти дистанційно мінують територію Чугуєва - мер

07:29 22.06.2022
У Запоріжжі двоє мирних жителів підірвалися на міні, закладеній росіянами

У Запоріжжі двоє мирних жителів підірвалися на міні, закладеній росіянами

11:49 16.06.2022
Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

Київського апеляційного суду евакуювали людей після повідомлення про мінування

20:04 11.06.2022
В Одесі на пляжі підірвався чоловік, влада закликає городян не виходити на узбережжя

В Одесі на пляжі підірвався чоловік, влада закликає городян не виходити на узбережжя

11:01 09.06.2022
РФ мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя - ГУР Міноборони

РФ мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя - ГУР Міноборони

14:26 02.06.2022
Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

Держприкордонслужба не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення

07:23 26.05.2022
МВС та ЗСУ зміцнюють оборону українських кордонів у прикордонних областях

МВС та ЗСУ зміцнюють оборону українських кордонів у прикордонних областях

11:13 16.05.2022
Два населених пункти в Сумській і Чернігівській областях обстріляні з території Росії

Два населених пункти в Сумській і Чернігівській областях обстріляні з території Росії

12:42 10.05.2022
У звільнених населених пунктах на Харківщині ворог замінував житлові будинки, школи, дитсадки та узбіччя доріг - Синєгубов

У звільнених населених пунктах на Харківщині ворог замінував житлові будинки, школи, дитсадки та узбіччя доріг - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

Стефанчук: На сьогодні немає передумов для складання повноважень будь-ким із міністрів

Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Росіяни випустили шість ракет по Миколаєву, без жертв

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновані два приватних будинки

У Раді планують створити ТСК для перевірки причин перебування не в Україні депутатів, які виїхали після вторгнення РФ - Стефанчук

Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн - Блінкен

Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Стефанчук: На сьогодні немає передумов для складання повноважень будь-ким із міністрів

Зеленський зустрівся з представниками будівельних компаній

Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

В окупованому Маріуполі окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі – розвідка

Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА