На північному кордоні України проводиться мінування небезпечних ділянок та облаштування інженерних загороджень - командувач сил оборони Наєв

Підрозділи Державної прикордонної служби України проводять роботи зі зміцнення північного кордону країни, заявив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв за підсумками робочої поїздки в Північну операційну зону.

"Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Кожного дня наші захисники виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", - розповів Наєв, повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил у Facebook.

Як уточнив командувач, нині проходять заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо зміцнення державного кордону України в усіх небезпечних та загрозливих напрямках.

За його словами, робота триває також у штабах та органах військового управління, де генерали щодня виконують завдання щодо посилення української оборони в усіх напрямках.

"Ця робота свідчить про сумлінне і правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам упевненість в тому, що оборона буде стійкою і непрохідною для противника", - наголосив Наєв.