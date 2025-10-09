Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

Фото: ДСНС

Понад півтори тисячі ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської, Сумської та Полтавської областей було завдано російськими окупантами протягом останнього місяця, було 160 уражень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо енергетики. Що було за останній місяць? По Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1550 ударів і 160 уражень. Я хотів би, щоб всі розуміли, як ми збиваємо, доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За його словами, Україна буде захищати свою енергетичну систему, однак їй не вистачає систем протиповітряної оборони. Окрім того, постійно знаходиться додаткове фінансування і є збільшення виробництва перехоплювачів.

"Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі – це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити", - зазначив Зеленський.

Він назвав ефективність дронів-перехоплювачів непоганою.

"Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 "шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - наголосив президент.