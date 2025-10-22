Інтерфакс-Україна
Події
18:59 22.10.2025

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

1 хв читати
Фото: https://t.me/ok_pivnich1

Російські окупанти минулої ночі скерували ударний безпілотник на ділянку дороги, де було автівок якнайбільше, в результаті поранень дістали 12 людей, повідомили в Оперативному командуванні "Північ"

"У Сумах російський ударний безпілотник "Італмас" навмисне було скеровано на проїжджу частину на ділянці, де було якнайбільше автівок. У результаті цього поранень дістали дванадцятеро людей. Наразі травмовані в лікарні. Також пошкоджені автівки, лінії електропередачі, цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у середу.

В ОК "Північ" нагадали про загибель жінки з двома малолітніми дітьми у Київській обл. "У селі Погреби Броварського району дрон московитів влучив у приватний будинок. Наслідки – жахливі: загинула молода жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця", - йдеться у повідомленні. За даними Київської облдержадміністрації за добу в області загинули четверо осіб.

Як повідомлялося, із вечора 21 жовтня до ранку 22 жовтня по Україні було випущено більше чотирьох сотень БпЛА та майже три десятки ракет.

Теги: #північ #командування #обстріл #сумщина

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Молодіжний дипломатичний форум за сприяння УЧХ стартував у Києві

