Парламент виключив депутата-колаборанта Ковальова з податкового комітету

Верховна Рада виключала з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народного депутата Олексія Ковальова, якого повідомлено про підозру в державній зраді і пособництві державі-агресору.

За відповідний проєкт постанови № 7535 проголосували 279 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Сподіваюся, що скоро буде і рішення правоохоронних органів щодо цього зрадника. Покази по ньому я особисто і члени нашого комітету вже дали ДБР", - написав він.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомив про підозру народного депутата України Олексія Ковальова.

За інформацією ДБР, його співробітники у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

У ДБР інформують, що народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці в соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України для впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.

28 квітня партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції. На пленарному засіданні ВР 3 травня перший віце-спікер Корнієнко оголосив про виключення його із фракції.

Крім того, "Слуга народу" зверталася до генерального прокурора України Ірини Венедіктової та глави Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідне кримінальне провадження, в рамках якого ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупацією. військами.