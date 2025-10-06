Інтерфакс-Україна
Події
15:51 06.10.2025

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро") припинило свою діяльність у зв’язку із впровадженням корпусної реформи, повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", - сказав Ковальов.

У Генштабі зазначили, що генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача Командування обʼєднаних сил Збройних сил України, посада командувача ОСУВ "Дніпро" не є штатною і він обіймав її за сумісництвом.

"Слід наголосити, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій", - додав Ковальов.

За його словами, ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення.

"Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами. Генерал-майор Михайло Драпатий залишається на посаді командувача Командування обʼєднаних сил і плідно працює пліч-о-пліч з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським", - підкреслили у Генштабі.

Видання "Українська правда" 6 жовтня повідомила, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня 2025 року розформував оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Дніпро, яке очолював генерал-майор Михайло Драпатий.

ОСУВ "Дніпро" відповідав за значну частину фронту від Запоріжжя до Харківщини, зокрема розподіл боєприпасів між бригадами. Його функції тепер передаються угрупованням військ та новоствореним корпусам.

Теги: #осув_дніпро #генштаб #ковальов

