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12:54 16.07.2022

На майно нардепа Ковальова, зокрема "4 канал", накладено арешт - ДБР

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На майно нардепа Ковальова, зокрема "4 канал", накладено арешт - ДБР

Суд заарештував майно народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного в державній зраді і пособництві державі-агресору, для його подальшої конфіскації на користь держави, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) в суботу.

Зокрема, заарештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн грн.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої заарештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - Український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Як повідомлялося, генеральний прокурор України 6 липня 2022 року повідомив Ковальова про підозру. За інформацією ДБР, його співробітники у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови в незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді" Херсонської області.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

28 квітня партія "Слуга народу" і однойменна фракція у Верховній Раді ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції. На пленарному засіданні 3 травня перший віцеспікер Корнієнко оголосив про виключення його з фракції.

15 липня Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також його оголосили в розшук.

Крім того, партія "Слуга народу" зверталася до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та голови Служби безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідне кримінальне провадження, в рамках якого ретельно і всебічно розслідувати всі факти і обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території і його спілкування з окупаційними військами.

Теги: #суд #майно #дбр #ковальов

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