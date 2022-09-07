Економіка

16:20 07.09.2022

Передано АРМА корпоративні права підприємств, афілійованих із депутатом Ковальовим

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Передано АРМА корпоративні права підприємств, афілійованих із депутатом Ковальовим

В управління АРМА передано корпоративні права компаній, афілійованих із народним депутатом Олексієм Ковальовим, підозрюваним у держзраді, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами Державного бюро розслідувань судом накладено арешт та передано в управління АРМА додатково встановлені корпоративні права юридичних осіб, які опосередковано належать народному депутату Олексію Ковальову. Ці приватні товариства входять до групи компаній "4 канал", - повідомляє ДБР у телеграм-каналі у середу.

У ДБР нагадують, що проводять розслідування стосовно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам.

За інформацією Бюро, під час розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - так званому уряді Херсонської області.

"За непідтвердженою документально інформацією, у червні 2022 року Олексій Ковальов нібито загинув унаслідок вибуху автомобіля на окупованій території Херсонської області. Однак у слідчих ДБР поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації", - наголошується в повідомленні.

6 липня 2022 року генпрокурор на підставі зібраних ДБР доказів повідомила йому про підозру.

15 липня, за клопотанням ДБР, Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Депутата оголошено в розшук.

Раніше майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - українського інформаційно-розважального телеканалу "4 канал", яке належало Ковальову, передано АРМА в розпорядження Державного агентства України з питань кіно.

Депутат підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкцією статті передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування продовжується.

Теги: #арма #ковальов

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