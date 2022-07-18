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11:10 18.07.2022

Профільний комітет Ради відкликав Ковальова, підозрюваного в держзраді, з посади голови підкомітету

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Профільний комітет Ради відкликав Ковальова, підозрюваного в держзраді, з посади голови підкомітету

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відкликав народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного у держзраді, з посади голови підкомітету з питань акцизного податку, повідомив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Комітетом одноголосно відкликано Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", - написав Гетманцев у понеділок у телеграмі.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України 6 липня 2022 року повідомила Ковальову про підозру. За інформацією ДБР, його співробітники у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. Під час розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді" Херсонської області.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді 28 квітня ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції. На пленарному засіданні 3 травня перший віцеспікер Корнієнко оголосив про виключення його із фракції.

15 липня Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його було оголошено в розшук.

Суд заарештував майно народного депутата Олексія Ковальова, підозрюваного у державній зраді та підтримці держави-агресора, для подальшої конфіскації на користь держави.

Теги: #комітет #ковальов

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