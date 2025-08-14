Інтерфакс-Україна
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт щодо включення розвідувального органу Міністерства оборони України до окремих суб’єктів державної авіації, повідомила член комітету і одна із авторів законопроєкту Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянули з колегами законопроєкти, які спрямовані на посилення обороноздатності держави та покращення соціальної підтримки військовослужбовців. Рекомендували Верховній Раді підтримати за основу і в цілому законопроект №13385", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами Фріз, законопроєкт ініціювали народні депутати із різних фракцій, адже експлуатація розвідувальним органом Міноборони повітряних суден з метою розвідки відбувається, а приналежність ГУР МО до суб’єктів державної авіації не регламентована. "Даний законопроєкт вирішить цю колізію", - зазначила вона.

Законопроєкт №13385 про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення окремих питань діяльності в галузі державної авіації пропонує включити розвідувальний орган Міністерства оборони України до суб’єктів державної авіації поряд з іншими суб’єктами, які належать до сектору безпеки і оборони.

