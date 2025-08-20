Інтерфакс-Україна
Політика
23:55 20.08.2025

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") звертатиметься до регламентного комітету через порушення регламенту та неетичну поведінку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.


Голова комітету оприлюднила у Фейсбуці фрагмент відеозаписи пленарного засідання в середу, де Стефанчук перебив Климпуш-Цинцадзе і підняв голос, коли вона попросила голову бюджетного комітету Роксолану Підласу ("Слуга народу") "повністю озвучувати" зміст поправок до законопроєкту про зміни до Державного бюджету-2025 щодо фінансування сектору безпеки та оборони.


"Хамство - вже саме по собі катастрофа для державного управління, але це ще й була відповідь на зауваження про маніпуляцію при представленні поправок до бюджету після виступу Роксолани Підласи. Вона не поінформувала залу, що одна з поправок була не лише про гроші на гуманітарне розмінування, а насправді про ще й використання цих коштів на якісь "інвестиційні проєкти, державно-приватне партнерство, виконання міжнародних зобовʼязань.", - зазначила народна депутатка.


За її словами, окрім етичного боку питання, спікер порушив Регламент, який забороняє перебивати депутатів.


"Я написала заяву до регламентного комітету і завтра її зареєструю", - повідомила Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна".


За словами Климпуш-Цинцадзе, регламентний комітет має дати оцінку поведінці Стефанчука та забезпечити публічне вибачення.


