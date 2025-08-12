На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на покровському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - повідомив Ковальов.

Він зазначив, що противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій.

Він поінформував, що на Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити українські підрозділи, Сили оборони ліквідували 64 окупанта,

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення", - розповів Ковальов.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл. Також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.