Інтерфакс-Україна
Події
14:27 12.08.2025

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

1 хв читати
На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на покровському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - повідомив Ковальов.

Він зазначив, що противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій.

Він поінформував, що на Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити українські підрозділи, Сили оборони ліквідували 64 окупанта,

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення", - розповів Ковальов.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл. Також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Теги: #війна #додаткові_сили #покровський_напрямок #ковальов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 12.08.2025
"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

15:18 12.08.2025
DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

11:37 12.08.2025
ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

10:44 12.08.2025
Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

10:34 12.08.2025
Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

10:27 12.08.2025
Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

10:19 12.08.2025
Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

09:54 12.08.2025
"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

02:02 12.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

23:45 11.08.2025
Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Комітет з питань фінансів рекомендує Раді відкликати Дубінського з посади заступника голови фінкомітету - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА