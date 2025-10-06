В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Аналітики OSINT-проєкту DeepState висловили сумніви доцільністю розформування ОСУВ "Дніпро" під гаслом введення корпусної системи у війську, оскільки "виходячи із сьогоднішньої діяльності корпусів, вони нічим не відрізняються від оперативно-тактичного угрупування (ОТУ), які були ліквідовані через дану реформу.

"Ліквідація оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро". За нашими джерелами ця інформація відповідає дійсності, що є "рамкою реформи впровадження корпусної системи". Тут можна було б сказати, що це логічний крок в процесі переходу армії на корпусну систему, але є "але", - йдеться у повідомленні OSINT-проєкт у телеграм-каналі у понеділок.

Як зазначається, наразі фронт поділений вже на ділянки, куди зайшли корпуси, які за концепцією реформи за ці ж ділянки і відповідають. "Але в основній своїй більшості в ці зони зайшло саме управління корпусів, які продовжують намагатися командувати збірною солянкою підрозділів, маючи неповний комплект своїх приналежних бригад (…) Виходячи із сьогоднішньої діяльності корпусів, вони нічим не відрізняються по своїй суті від ОТУ, які були ліквідовані якраз таки через дану реформу".

Повідомляється, що так само "ніяк неможливо позбутися "тактичних груп", які утворюються з швидко сформованих груп бійців без будь-якого злагодження, з метою "відновити", що, зазвичай, ні до чого хорошого не призводить. Серебрянське лісництво, на жаль, таким способом врятувати так і не вдалося...", - пишуть аналітики-осінтери.

Зазначається, що якщо ОТУ за свій час себе не виправдали і скомпрометували, то "ОСУВ в ланці управління військами, як тимчасовий орган на час ведення воєнних дій, ще залишає свою логіку, адже відповідає в першу чергу за безпосереднє ведення бойових дій, координує єдине управління підрозділами в зоні операційної діяльності, керує розподіленням ресурсів, логістикою тощо, що і мало б підсилювати координацію між корпусами, які мають перейматися в першу чергу за свою зону відповідальності, підрозділи та їх забезпечення".

"Однак тепер вибудовується інша ланка взаємодії: оперативне командування (ОК) —> корпус, що вже на практиці демонструє не найкращий результат. ОК, як постійний орган військового управління, яке повинно в першу чергу відповідати і перейматися за організацію оборони (чого нам дуже не вистачає в багатьох місцях), підготовкою особового складу, забезпечення резервом, займатися питанням відновлення, поповнення, забезпечення тощо, тепер переймає ще й функції координації між корпусами, має встигати за веденням бойових дій та іншими відповідними обов'язками. Прикладом такої роботи є зона відповідальності 20-го корпусу, де в процес втручається і командування "ОК", що за відгуками бійців є некоректним та малоефективним, а наслідки ви можете побачити самі, натискаючи на календарні стрілки оновлення мапи", - пишуть аналітики.

"…результати цього всього покаже час. Але тут важливо повторити, раніше сказані слова — реформа повинна працювати, а не змінювати назви", - наголосили в OSINT-проєкті DeepState.

Видання "Українська правда" 6 жовтня повідомила, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня 2025 року розформував оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Дніпро, яке очолював генерал-майор Михайло Драпатий.