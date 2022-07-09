Події

08:16 09.07.2022

Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій півдня з проханням евакуюватися

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Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій півдня з проханням евакуюватися

Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася із закликом до мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами

"Евакуація триває, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. І ті хто виїхав, і волонтери знають шляхи, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, бо це безпека людей, які сьогодні там везуть наших людей, евакуюючи їх із цього пекла, в якому вони опинилися", – звернулася міністр до людей в ефірі загальнонаціонального телемарафону у п'ятницю.

Верещук наголосила, що українські військові звільнятимуть тимчасово окуповані території, а противник використовує місцеве населення як живий щит.

"Наша артилерія має працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - пояснила вона.

За словами віцепрем'єра, у разі депортації людей до Росії будуть задіяні будь-які можливості для повернення.

 

 

Теги: #україна #евакуація #війна

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