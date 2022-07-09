Bayraktar, на який збирали кошти литовці, прибув в Україну – Сибіга

Безпілотник Bayraktar, на який збирали гроші литовці, прибув в Україну, повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar Vanagas уже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", - написав Сибіга у твіттері у п'ятницю.