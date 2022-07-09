Події

06:57 09.07.2022

Bayraktar, на який збирали кошти литовці, прибув в Україну – Сибіга

1 хв читати
Bayraktar, на який збирали кошти литовці, прибув в Україну – Сибіга

Безпілотник Bayraktar, на який збирали гроші литовці, прибув в Україну, повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar Vanagas уже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", - написав Сибіга у твіттері у п'ятницю.

 

 

Теги: #литва #україна #байрактар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 09.07.2022
Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій півдня з проханням евакуюватися

Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій півдня з проханням евакуюватися

07:20 09.07.2022
США поставить Україні ще 4 HIMARS, їх загальна кількість у ЗС України досягне 12 одиниць

США поставить Україні ще 4 HIMARS, їх загальна кількість у ЗС України досягне 12 одиниць

07:11 09.07.2022
Байден наказав виділити Україні черговий транш військової допомоги

Байден наказав виділити Україні черговий транш військової допомоги

06:58 09.07.2022
Зеленський подякував Байдену за чергову партію HIMARS і 155-міліметрових снарядів

Зеленський подякував Байдену за чергову партію HIMARS і 155-міліметрових снарядів

21:40 08.07.2022
США передадуть Україні ще один пакет військової допомоги на суму $400 млн

США передадуть Україні ще один пакет військової допомоги на суму $400 млн

21:21 08.07.2022
Грошове утримання військовослужбовців у червні становило майже третину видатків держбюджету України

Грошове утримання військовослужбовців у червні становило майже третину видатків держбюджету України

16:57 08.07.2022
Канада відправляє в Україну 39 бронетранспортерів виробництва General Dynamics - ЗМІ

Канада відправляє в Україну 39 бронетранспортерів виробництва General Dynamics - ЗМІ

16:25 08.07.2022
Солідарність із українцями все ще дуже сильна, потрібно дати можливість мати хороший доступ до послуг, працевлаштування та залишатися в Європі - Гранді

Солідарність із українцями все ще дуже сильна, потрібно дати можливість мати хороший доступ до послуг, працевлаштування та залишатися в Європі - Гранді

16:07 08.07.2022
Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

15:49 08.07.2022
Україна вже стає країною-членом НАТО де-факто - Резніков

Україна вже стає країною-членом НАТО де-факто - Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 37200 людей особового складу

У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

США поставить Україні ще 4 HIMARS, їх загальна кількість у ЗС України досягне 12 одиниць

Одна людина загинула, двох госпіталізували в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу

ОСТАННЄ

У Слов'янську рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу будинку чоловіка

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 37200 людей особового складу

Ворог вранці обстріляв три громади Сумської області, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

У результаті російської агресії в Україні кількість поранених дітей зросла до 647

Окупанти намагаються вийти на адмінмежу із Донецькою областю, досягли незначних успіхів – голова Луганської ОВА

На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА