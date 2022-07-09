18 обстрілів Сумщини зафіксували у п'ятницю, поранено фермера

У п'ятницю російські військові здійснили 18 обстрілів Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо)", - написав він у телеграм-каналі.

"Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили в шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доправили до лікарні, наразі життю людини нічого не загрожує", – повідомив Живицький.

Від обстрілів постраждали Хотінська, Есманська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.