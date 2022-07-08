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19:39 08.07.2022

Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

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Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше підписали Декларацію про наміри парламентського партнерства.

Підписання документа відбулося у п'ятницю в рамках їхнього спільного брифінгу, якому передувала робоча зустріч.

"Прагнення України приєднатися до Європейського Союзу буде втілено підписанням Декларації про співпрацю, … в рамках якої ми зможемо надавати Україні нашу підтримку та допомогу у фактичному сенсі на шляху до вступу до Європейського Союзу", – сказав Ларше.

Як повідомляє пресслужба українського парламенту, згідно з Декларацією, сторони заявляють про наміри заохочувати обмін, партнерство чи побратимство між органами місцевого самоврядування, щоб закріпити у довгостроковій перспективі та на місцевому рівні зв'язки солідарності між двома країнами, а також обмінюватися досвідом, знаннями та практичними навичками процесу вступу України до Європейського Союзу.

У підписаному документі також зазначається, що сторони підтримують розвиток своїх відносин через міжпарламентські групи дружби та профільні комітети, зокрема, комітети із закордонних справ, з питань оборони та європейських справ.

 

 

Теги: #декларація #франція #парламенти

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