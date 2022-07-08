Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив у п'ятницю про намір поборотися за посаду голови Консервативної партії, у разі успіху він стане і наступним прем'єр-міністром країни, повідомляє The Guardian.

"Я висуваю себе на посаду наступного лідера Консервативної партії та вашого прем'єр-міністра. Давайте відновимо довіру, перебудуємо економіку та возз'єднаємо країну", - наводить газета його висловлювання у соцмережах.

За його словами, він не стане кандидатом, який пропонує "зручні чарівні казки".

Напередодні британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що погоджується піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року. У грудні того ж року на парламентських виборах Консервативній партії Джонсона вдалося отримати 365 місць і забезпечити абсолютну більшість, завдяки чому пізніше Палата громад більшістю голосів ухвалила закон про вихід з Євросоюзу. За Джонсона 1 січня 2021 року Велика Британія завершила процес виходу з ЄС, який тривав із 2016 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став у останні місяці.

Так, наприкінці 2021 року у мережі з'явилися перші кадри з вечірками на Даунінг-стріт у період суворого локдауну у місті, впровадженого у зв'язку з коронавірусом COVID-19. Це спричинило публікацію доповіді з розслідуванням цих вечірок старшою співробітницею апарату британського уряду Сью Грей. У доповіді, в якій описувалися заходи, що відбулися у 2020-2021 роках, наводиться інформація про багаторазові порушення обмежень проти коронавірусу. Джонсон взяв участь у кількох заходах, описаних у доповіді, чим викликав невдоволення серед політиків та публіки, що супроводжувалося закликами до відставки.

При цьому лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер звинуватив Джонсона у "введенні в оману" парламенту заявами про те, що співробітники Даунінг-стріт не порушували жодних обмежень. А згідно схваленого особисто Джонсоном кодексу поведінки членів уряду, надання неправдивої інформації парламенту загрожує відставкою.

6 червня 2022 року відбулося голосування про довіру Джонсону після того, як не менше 15% депутатів Консервативної партії, 54 особи, направили голові так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад недовіри Великої Британії) серу Грему Бреді. Джонсон витримав вотум, отримавши підтримку 211 однопартійців. При цьому 148 депутатів-консерваторів висловили недовіру Джонсону, загалом на 32 менше, ніж було необхідно для його відставки.

Через місяць, 5 липня 2022 року, Джонсон опинився в центрі ще одного скандалу: з'ясувалося, що в лютому 2022 року він призначив на посаду заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували в сексуальних домаганнях. У червні 2022 року стосовно Пінчера виникли аналогічні звинувачення. Спочатку на Даунінг-стріт заперечували, що прем'єр-міністр був поінформований про розслідування щодо Пінчера у 2019 році, проте пізніше Джонсон зізнався, що знав про поведінку політика та вибачився за його призначення. Це викликало нову хвилю невдоволення серед однопартійців Джонсона та масовий відхід у відставку чиновників, зокрема голови Мінфіну Сунака та голови МОЗ Саджида Джавіда.