Рада виключила подання позовів, які оскаржують накази командирів, віддані у бойовій обстановці

Верховна Рада розширила підстави у Кодексі адміністративного судочинства, за яких не допускається подання позову, якщо він зупиняє наказ або розпорядження командира, віддані у бойовій обстановці.

За відповідний законопроєкт №7292 "Про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці" проголосували за основу та в цілому 296 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроєкт доповнює ч. 3 ст. 151 Кодексу підставою, за якою не можна забезпечити позов, якщо він "зупиняє наказ або розпорядження командира (начальника), віддані військовослужбовцю в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці".

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ціллю законопроекту є безумовне виконання військовослужбовцями законних наказів командирів, відданих підлеглим в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.