У селі біля Львова під час пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей – поліція

Двоє дітей загинули у п'ятницю вранці під час пожежі у приватному житловому будинку у с. Малих Грибовичах Львівського району, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, повідомлення від співробітників ДСНС про пожежу надійшло близько 07:40. За даними пожежників, під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявили тіла двох дітей.

Як заздалегідь встановили співробітники поліції, під час пожежі в будинку перебували чотирирічний хлопчик, його шестирічна сестра та їх бабуся. "Через сильне полум'я та задимлення жінка не змогла врятувати дітей", - ідеться у повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної та техногенної безпеки).