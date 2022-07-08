У Чернівецькій області на дні водоймища знайшли російську ракету – голова обладміністрації

Ракету, випущену російськими окупантами, знайдено на дні Дністровського водосховища у Чернівецькій області, повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

"На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. На місці працюють спеціалісти", - написав Осачук у телеграмі у п'ятницю.

Повідомлення проілюстровано відео зробленим дайверами під водою.