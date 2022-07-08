Українська авіація знищила склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки противників на східному напрямку – Повітряні сили ЗСУ

Ударна авіація Повітряних сил у четвер, 7 липня, знищила склад боєприпасів, 16 одиниць техніки й десятки противників на східному напрямку, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних Сил України завдали ракетно-бомбових ударів на східному напрямку. Уражено бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.