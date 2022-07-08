Делегація Сил оборони Угорщини відвідала Україну

Делегація Сил оборони Угорщини на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Ромулусом Русін-Сенді завершила офіційний візит до України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час візиту делегація Сил оборони Угорщини була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ вздовж державного кордону України та території суміжних держав, характером дій і напрямків зосередження противника, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, військове керівництво України та Угорщини обговорило ймовірний характер дій противника надалі, ситуацію з безпекою на українсько-білоруському кордоні й тенденції розвитку військово-стратегічної обстановки у Східній Європі та Чорноморському регіоні.