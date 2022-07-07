Події

16:19 07.07.2022

Генпрокурор про підозру депутату Ковальову: Йдеться не лише про його заклики, проведено комплекс слідчих дій

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Генпрокурор про підозру депутату Ковальову: Йдеться не лише про його заклики, проведено комплекс слідчих дій

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє в обґрунтованості підозр у колабораціонізмі, що їх висувають українські правоохоронці, та сподівається, що після звільнення окупованих територій ці люди постануть перед українським судом особисто.

"Уже повідомлено про підозру (народному депутату Олексію Ковальову), йому "світить" довічне за державну зраду та сприяння країні-агресору. Ми всі бачили його публічні заклики", - сказала Венедіктова в українському телемарафоні в четвер.

Генпрокурор додала: "Українські правоохоронці не просто так повідомляють про підозру щодо якихось там закликів. Цього, на жаль, для повідомлення про підозру недостатньо, тому ми проводимо й усі інші необхідні слідчі дії".

"Не штампуємо ми підозри, слідчі проводять необхідні слідчі дії, допити, оцінки, експертизи", - наголосила вона.

Генпрокурор запевнила, що всі висунуті підозри законні й обґрунтовані, і щодо кожної з них можна довести позицію на будь-якому міжнародному майданчику.

Говорячи про перспективи розслідування справи за обвинуваченням у колабораційній діяльності псевдоголови Херсонської області Володимира Сальдо, генпрокурор уточнила, що слідство ще не завершено.

"Ми рухаємося у направленні справи до суду. Я дуже хотіла б, щоб ця справа в суді розглядалася не заочно і, можливо, ми матимемо таку можливість при звільненні Херсонської області – отримати підозрюваних фізично та бачити їх на лаві підсудних", - зазначила Венедіктова.

Теги: #зрадник #ковальов

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