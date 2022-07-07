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16:09 07.07.2022

Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають цілі - Генштаб

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Понад 70% випущених РФ некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають цілі - Генштаб

Понад 70% випущених РФ по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі, зокрема влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Наші дії свідчать про досить високу ефективність функціонування наявної системи протиповітряної оборони та майстерність бойових обслуг зенітних ракетних комплексів. Переважна більшість авіаційних ударів, яких завдає противник, не досягають поставленої цілі. Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають у поле, море або поза межами розташування наших військ, що свідчить про надійну систему ППО, а також небажання російських пілотів заходити в зону ураження наших засобів ППО та ризикувати своїм життям заради виконання злочинних наказів свого керівництва", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

За його словами, з початку бойових дій ЗС РФ здійснили 6 443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації, завдано 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр". Лише протягом 5 липня противник застосував 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах, а також 14 авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури, районах, позиціях розміщення українських військ.

Теги: #рф #ракети #снаряди

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