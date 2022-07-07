Київська прокуратура передала до АРМА понад 2,5 млн грн, вилучених у депутата Одеської міськради,

Понад 2,5 млн грн, вилучених у рамках досудового розслідування за фактом колабораційної діяльності депутата Одеської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", передано за клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

"Депутати Одеської міської ради від забороненої політичної партії проводять на території міста та області заходи щодо залучення громадян для здійснення проросійської агітації, виправдання та визнання правомірною військової агресії РФ проти України, а також подальшого можливого проголошення "одеської народної республіки", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в четвер.

Під час слідства було проведено обшук за місцем проживання одного з фігурантів провадження, вилучено кошти на загальну суму понад 2,5 млн грн. Наразі ці кошти заарештовано та передано в управління АРМА, йдеться у повідомленні.