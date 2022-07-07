Події

14:15 07.07.2022

89% учителів і 82% учнів і батьків вважають українську своєю рідною мовою – опитування

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89% учителів і 82% учнів і батьків вважають українську своєю рідною мовою – опитування

89% учителів і 82% учнів і батьків вважають українську своєю рідною мовою, свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти.

Зокрема, 82% батьків, 89% учителів і 82% учнів вважають українську своєю рідною мовою.

Також опитування засвідчило, що 94% учителів проводять уроки виключно українською мовою, а 63% розмовляють українською під час перерв.

Щодо учнів, то 11% розмовляють між собою на уроках російською мовою, а 17% розмовляють між собою на перервах російською мовою.

Поза закладом освіти 86% учителів, 78% батьків і 62% учнів розмовляють українською мовою.

Щодо соціальних мереж, то 85% учителів, 72% батьків і 65% учнів спілкуються там українською мовою.

Опитування проводилося на початку червня 2022 року. Участь у ньому взяли вчителі, учні та їхні батьки у всіх областях України, крім Криму, Луганської, Донецької та Херсонської областей (загалом 58 228 учасників, з них 36 977 – батьки, 16 384 – учні, 5 867 – вчителі).

Теги: #опитування #українська_мова

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