Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

Українські військові встановили прапор України на острові Зміїний у Чорному морі як результат виконання завдання із зачистки острова, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Підрозділи спецпризначення виконали завдання із зачистки острова Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки, виявлено залишену амуніцію та суцільні руїни, як звичний слід "руского міра". Як символ Перемоги та відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили Прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони подякували "всім бойовим побратимам за звільнення острова від окупантів".

"Близько двох місяців тривала операція зі звільнення острова Зміїний від російських окупантів, участь у якій брали спеціальні підрозділи ГУР МО України та Сил спеціальних операцій ЗС України, групи "Альфа" Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України за підтримки потужних підрозділів вітчизняної артилерії, Військово-Морських сил та Повітряних сил ЗСУ… Сьогодні відбувся завершальний етап операції, під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію", – повідомляється у телеграм-каналі ГУР.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото церемонії підняття прапора та сам стяг.

За його словами, сам прапор містить напис: "ГУР МОУ. Пам'ятай "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!".